Brand met 46 doden in Taiwan werd veroorzaakt door vrouw die wierook brandde

Dat melden lokale autoriteiten. De brand, de zwaarste in decennia op het eiland, woedde in een gebouw van vijftien verdiepingen in de stad Kaohsiung. Een bewoonster van het pand werd in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van onopzettelijke doodslag door nalatigheid en het in gevaar brengen van de openbare veiligheid.

„Mevrouw Huang lijkt verantwoordelijk” voor de brand, zo concludeert het stadsbestuur van Kaohsiung in een vrijdag bekendgemaakt rapport. „Ze ging niet na of de wierook volledig gedoofd was voordat ze het gebouw verliet (...) wat vervolgens tot de brand leidde.”

Mogelijke aanklacht

De autoriteiten besluiten nog of ze aangeklaagd wordt. Volgens de autoriteiten bekende de vrouw dat ze sandelhout aanstak om de muggen te verjagen, maar legde ze onsamenhangende verklaringen af over wat er daarna gebeurde.

Het vuur vernielde verscheidene verdiepingen voordat het uren later onder controle was. De brandweer legde uit dat de eerste vijf verdiepingen vol afval en achtergelaten rommel van handelszaken lagen, waardoor enorm veel rook ontstond, die de woningen daarboven binnendrong.

Taiwan heeft strikte regels, maar de veiligheidsnormen worden niet atijd goed toegepast, vooral in oude gebouwen. Het drama wierp ook een licht op de erbarmelijke levensomstandigheden van oudere mensen met een laag inkomen, van wie sommigen mentale problemen of een handicap hebben.