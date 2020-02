Gratis blender in ruil voor niet vaccineren mag niet

Dat heeft de Reclame Code Commissie besloten. Het gaat om een actie van ’vruchtbaarheidscoach’ en antivaxxer Eva van Zeeland, die een bedrijf runt onder de naam Miss Natural Lifestyle en vrouwen aanmoedigde zich niet te laten vaccineren tegen kinkhoest.

Honderd vrouwen die daarvoor kiezen, zouden de blender krijgen. Onacceptabel, vonden politici. Kamerleden van de Pvda, D66 en SP stelden Kamervragen. „Het is een grof schandaal dat mensen worden voorgelogen dat groene smoothies zouden beschermen tegen besmettelijke ziektes”, reageerde PvdA’er Ploumen.

De Code Commissie gaat daar nu in mee. De commissie zegt dat er ’geen wetenschappelijke onderbouwing’ is om af te zien van vaccinatie. „Naar het oordeel van de Commissie jaagt de uiting het publiek irreële angst aan voor het vaccineren van kinderen in het algemeen en de vaccinatie tegen kinkhoest in het bijzonder. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormt.”