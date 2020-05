Aboutaleb sluit parken Rotterdam na schietpartij en ontruiming

Zaterdagavond werden in Rotterdam-Noord twee mensen neergeschoten aan de Abraham van Stolkweg, in de buurt van het Roel Langerakpark en het Vroesenpark. Daar was de hele zaterdag al druk, meldde een politiewoordvoerder zaterdag. De slachtoffers zijn met letsel aan arm, buik en been naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt werden kort daarna twee verdachten aangehouden. Bij beide arrestaties werden waarschuwingsschoten door agenten gelost.

Wat de aanleiding was van de schietpartij is onbekend. Volgens een politiewoordvoerster waren er veel omstanders aanwezig. Zij zijn uit voorzorg door de politie gecontroleerd.

Zondag besloot burgemeester Aboutaleb om basis van de noodverordening die geldt tot nader order drie parken Vroesenpark (Blijdorp), Roel Langerakpark (Blijdorp) en Dakpark (Delfshaven) in de nacht en avond te vergrendelen. „Het besluit is ingegeven - na overleg met de politie - door de enorme drukte in de parken en de excessen die er zaterdagavond 30 mei hebben plaatsgevonden”, meldt de gemeente Rotterdam.

De sluiting is van 21 uur in de avond tot 7 uur in de ochtend. De politie zorgt voor naleving van de noodverordening.