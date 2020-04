Coronatijd extra riskant voor stille verslaafde

„Ze kunnen eerder over het randje vallen en in de gevarenzone terechtkomen. Over die groep maken we ons zorgen”, zegt Verslavingskunde Nederland, een netwerk waarbij onder meer verslavingszorginstellingen zijn aangesloten.

Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een verslavingsprobleem, zegt Verslavingskunde Nederland. Bij ongeveer een kwart van hen gaat het om alcohol. Anderen roken tabak, blowen, snuiven, spuiten, gamen, gokken, ze slikken slaap- en kalmeringspillen of pijnstillers, of ze zijn verslaafd aan seks of internet. Velen zijn ’stille verslaafden’, die naar de buitenwereld nog de schijn weten op te houden dat ze een normaal leven leiden. „Maar door de coronacrisis kunnen ze eerder op het punt komen dat ze vastlopen. Dat ze vaker naar de fles grijpen, dat de spanningen thuis flink oplopen.”

Hun familieleden zijn de eersten die de gevolgen merken. „Maar naasten kunnen de problemen ook heel lang volhouden, want ze willen mensen niet in de steek laten. Ze vinden het moeilijk om iemand er steeds mee te confronteren of om een grens te trekken”, zegt een woordvoerster van Verslavingskunde Nederland. Terwijl juist dat soms nodig is. „Zonder grens kan een persoon met een verslaving denken dat hij of zij zich geen zorgen hoeft te maken. Als iemand een gezinsleven dreigt kwijt te raken, kan dat juist een duw zijn richting hulp.”

Om daadwerkelijk hulp te kunnen krijgen, moeten verslaafden worden doorverwezen door de huisarts, maar die heeft het in deze tijd heel druk met coronapatiënten. De drempel is hoger geworden. De sector is in gesprek met de overheid en de verzekeraars over een tijdelijke uitzondering, waarbij mensen zonder doorverwijzing rechtstreeks bij de verslavingszorg kunnen aankloppen.

De zorg voor de mensen met de zwaarste verslavingen gaat in deze tijden wel door. Zo is het mogelijk om methadon te blijven verstrekken, maar dan zo veel mogelijk aan huis bezorgd. Mensen die zijn opgenomen in een kliniek „krijgen voorlopig even geen bezoek meer en mogen niet zomaar meer naar buiten. Af en toe mogen ze met een begeleider een luchtje scheppen, maar ze kunnen niet zomaar even naar de supermarkt lopen. Dat legt veel druk en regels op mensen die het daar af en toe knap moeilijk mee hebben.”

