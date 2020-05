Onderzoek naar drugsgebruik in coronacrisis

Trimbos doet geregeld onderzoek naar drugsgebruik in het uitgaansleven. Nu dat plat ligt, probeert het instituut zicht te krijgen op veranderingen in middelengebruik. De kans bestaat dat gebruikers sneller in de problemen raken als ze gaan roken of slikken om zorgen en financiële problemen door de crisis te vergeten. Mensen die kwetsbaar zijn en ondanks drugsgebruik bleven functioneren, kunnen onder die omstandigheden eerder kopje onder gaan.

Eerste signalen wijzen er bijvoorbeeld op dat in bepaalde groepen psychedelische middelen wat populairder worden nu stappers thuisblijven, zegt Margriet van Laar. „We hebben indicaties dat mensen partydrugs zoals xtc in de ijskast zetten en eerder kiezen voor cannabis of psychedelica zoals paddo’s, lsd, ketamine of 2C-B, het ’psychedelische broertje van xtc’. Die worden minder gebruikt bij het uitgaan. Met ketamine de dansvloer op gaan, ligt niet zo voor de hand.”

’Wonderolie’

Er zijn indicaties dat gebruikers minder stimulerende drugs als speed of xtc gebruiken omdat die op lange termijn slecht lijken te zijn voor het immuunsysteem. „Net als roken, dat maakt je vatbaarder voor corona en het ziekteverloop is ook ernstiger, zien we in gegevens uit China. Om die reden hadden we verwacht dat meer cannabisgebruikers zouden overstappen op andere manieren om te gebruiken dan roken in een joint, maar dat zien we nog niet. Integendeel: er zijn gebruikers die denken dat cannabis het immuunsysteem helpt en beschermt, als een soort wonderolie. Daar is geen enkel bewijs voor, we waarschuwen gebruikers voor een vals gevoel van veiligheid.”

Mogelijk ontstaan er door corona meer verschuivingen op de drugsmarkt. Het kan zijn dat verkoop via internet een nog grotere vlucht neemt. Of dat de prijzen stijgen door stagnerende aanvoer van grondstoffen voor synthetische drugs uit China en India. Tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009 gebeurde dat ook, waardoor er meer rommel door de middelen werd versneden - met extra gezondheidsrisico’s van dien.