Daktenten vliegen weg

Ivar van der Leij van Campwerk Nederland demonstreert zijn daktent, die op het dak van zijn Suzuki past. Hij slaapt er in met zijn vrouw en hun twee kinderen. Ⓒ ALEX J. DE HAAN

Bunnik - Slapen op het dak van je auto blijkt in trek. Het ’hoogtekamperen’ was jarenlang voorbehouden aan avonturiers, maar anno 2020 gaan steeds meer Nederlanders op deze manier op vakantie. De verkoop van daktenten is meer dan verdubbeld.