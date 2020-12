Druk op kabinet neemt toe: ’Eerder vaccineren zorgpersoneel mogelijk’

Kuipers en Gommers stelden woensdagavond dat zorgpersoneel als eerste moet worden gevaccineerd, het liefst vanaf maandag. Hans van Vliet, programmamanager van de coronavaccinaties bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zegt volgens de NOS dat het „logistiek gezien” mogelijk is.

„Of die keus moet worden gemaakt, is een politieke afweging”, zegt Van Vliet ook. De Gezondheidsraad heeft onlangs geadviseerd om ouderen die thuis wonen en ziekenhuispersoneel meer prioriteit te geven. De Jonge wil daar begin volgende week op terug komen, zo zei hij woensdag tegen de pers.

’Impact onderschat’

Het ziekenhuispersoneel is in de huidige planning veel later aan de beurt. Achter de schermen in Den Haag klinkt door dat de impact van de tweede golf is onderschat. Bij de oppositie in de Tweede Kamer raakt het geduld op. Via Twitter zijn PVV-leider Geert Wilders, PvdA-voorman Lodewijk Asscher, GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver en SP-leider Lilian Marijnissen zeer kritisch over de aanpak van het kabinet. Komende week komt de Kamer terug van reces voor een spoeddebat.

Vanuit het land klinkt nu ook kritiek van actieve leden van coalitiepartijen. Zo deelde de Brabantse VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat ’de heldere oproep’ van Gommers en Kuipers op Twitter.