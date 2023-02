Geen straf voor zestal na bezetten restaurant om foie gras

Op vrijdag 6 januari bezetten de actievoerders, die tussen de 21 en 38 jaar zijn, het restaurant Bistronome Des Arts in de Domstad. Ze scandeerden leuzen en een deel maakte zich vast aan het meubilair van het restaurant. De zes wilden niet vertrekken, ook niet na herhaaldelijke oproepen van de eigenaresse van het etablissement en de politie.

De actiegroep keerde zich tegen het restaurant omdat daar foie gras werd geserveerd. Dat is de lever van vetgemeste ganzen of eenden. De productie van foie gras is in Nederland verboden, maar het importeren van zulke lever uit bijvoorbeeld Frankrijk niet. Ook de verkoop is toegestaan.

De actievoerders stellen dat de eenden en ganzen middels dwangvoeding worden vetgemest, waardoor hun levers opzwellen. Dat foie gras in Nederland mag worden gegeten vinden ze onacceptabel. Eerdere oproepen aan het restaurant om het gerecht van de kaart te halen, hielpen volgens de actievoerders niet. Een gang naar de landelijke politiek om een verbod op het eten van foie gras aan te kaarten, duurt volgens de actievoerders te lang.

De politierechter vindt dat de zes over de schreef zijn gegaan met hun actie. Het restaurant is geen openbare plek en de eigenaresse ervan is „belemmerd in het runnen van haar zaak.” Ook was de actie vanwege het scanderen intimiderend voor de eigenaresse en haar gasten. De actievoerders hebben de keuze gekregen om hun demonstratie buiten voort te zetten. Daarna zijn ze aangehouden. Bij de beslissing om hun geen straf te geven heeft de rechter onder meer meegewogen dat ze al een paar uur zijn vastgehouden op het politiebureau.