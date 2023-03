Dassen leggen opnieuw spoor plat: tussen Den Bosch en Boxtel voorlopig geen treinverkeer

Het is de tweede keer in een week tijd dat ProRail zich genoodzaakt ziet vanwege de veiligheid het treinverkeer per direct stil te leggen. Tussen het Friese Workum en Stavoren gebeurde afgelopen week hetzelfde. Daar is een kunstburcht aangelegd bij Molkwerum, die de beschermde diersoort moet verleiden daar naartoe te verkassen.

„We monitoren de veiligheid van het spoor heel zorgvuldig in de nabijheid van dassenburchten, waarvan er in ons land zo’n veertig rond het spoor zijn”, zegt Aldert Baas van ProRail. „De situatie bij Esch was nu dusdanig ernstig dat we ogenblikkelijk besloten hebben het treinverkeer stil te leggen. Ook hier is de omvang van deze burcht zo groot dat de stabiliteit van de spoorbaan in het geding komt. De burcht bestaat namelijk uit tientallen holen die plotseling onder de druk van een passerende trein zouden kunnen bezwijken.”

Er is herstel van de spoorbaan en de ondergrond nodig, legt Baas uit. „Maar we weten nog niet wanneer dat kan plaatsvinden. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.”

Terwijl in Brabant moet worden afgewacht hoe het probleem opgelost wordt, is in Friesland de kunstburcht al af. Baas: „Het nieuwe dassenhuis bestaat uit een hoop zand dat door graafmachines is aangebracht langs het spoor. Ecologen helpen ons om van de zandbult een goed onderkomen voor de dassen te maken. Maar het plaatsen van de kunstburcht alleen is niet genoeg. Er zijn meer maatregelen nodig: de dassen moeten hun huidige burcht verlaten. En mogen daar ook niet meer terugkomen. Pas dan kunnen we werken aan het spoor om het weer veilig te maken.”

De verwachting is dat het nog tot eind april kan duren en in die tussentijd rijden er dus geen treinen, waarschuwt ProRail. „Het is een groot probleem, want het duurt en duurt voordat we aan de slag kunnen. In die tussentijd is de reiziger de dupe. Ik hoop dat het in Brabant sneller gaat, want het ligt op het traject Amsterdam-Eindhoven, één van de drukste stukken spoor. Vooralsnog raad ik iedereen aan op deze twee lijnen de reisplanner goed in de gaten te houden.”