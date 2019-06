Twitteraars gaan los op Trumps ’Prins der walvissen’

Theresa May, Prince Charles, Queen Elizabeth II, Donald Trump en Melania Trump tijdens de herdenking van D-Day in Portsmouth, Hampshire. Ⓒ Hollandse Hoogte

Washington - De Amerikaanse president Donald Trump noemde Prins Charles vandaag per ongeluk de Prins der walvissen. Het past in de schier oneindige stroom aan tweets van Trump waarin hij feitelijke onjuistheden verkondigt, of spelfouten maakt. Het inspireert Twitteraars om op ludieke wijze commentaar te geven, of eigen versies te maken.