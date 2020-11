LIVE | GGD Amsterdam komt met checklist voor feestdagen

De GGD Amsterdam heeft donderdag een checklist gelanceerd om de feestdagen thuis coronaproof te laten verlopen.

In de lijst staan regels en advies voor het vieren van Kerstmis in eigen huis in een klein gezelschap. Voor het inkopen van de kerstboodschappen wordt aangeraden dit op tijd te doen en vooral in de ochtend en doordeweeks naar de winkels te gaan. Ook wordt uitgelegd hoe mensen het beste kunnen videobellen met elkaar. Met oud en nieuw is het advies om buiten met elkaar, op afstand, te toasten op het nieuwe jaar.

Kinderen tot 12 jaar mogen samen zingen, aldus de GGD. Kinderen tot 18 jaar mogen met elkaar dansen. Als je ouder bent, is het advies om alleen buiten te dansen op minimaal 1,5 meter afstand, behalve als je danst met iemand uit je eigen huishouden.

Ook wordt gevraagd om extra te letten op mensen die eenzaam zijn.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Sobere Thanksgiving met kleinere kalkoenen door coronavirus

Europees Geneesmiddelen Agentschap ’zeer hoopvol’ over coronavaccin voor kerst

Curaçao, Aruba: stijging coronabesmettingen alarmerend

Bondskanselier Merkel wil skipistes op slot houden

Aantal sterfgevallen door Covid-19 in België boven de 16.000

Duitsland verbiedt afsteken vuurwerk op grote pleinen vanwege corona

VS registreren hoogste aantal nieuwe coronadoden in zes maanden

’Enorm politiek gevecht om openen skipistes met kerst’

Spanje wil kerstvieringen beperken tot zes personen

Voor het eerst meer dan 500 doden door corona in Rusland

Financieel-economisch:

Sport:

Renners Jumbo-Visma slaan trainingskamp in december over

Financiële schade sportsector loopt op tot 1 miljard euro

Zo ontloopt Formule 1-circus de strikte quarantaineregels

Sportief directeur Red Bull Racing test positief voor GP Bahrein

Entertainment/ persoonlijk:

Temptation island: losgaan kan na test

Zweedse prins Carl Philip en vrouw testen positief op corona

Lees hier het coronanieuws van woensdag 25 november terug.