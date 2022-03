Gemeente Den Haag stuurde ten onrechte stempassen naar Britten

Sinds de brexit hoort de Britse nationaliteit niet meer bij de EU-nationaliteiten. Daardoor hebben zij geen automatisch kiesrecht meer voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar moeten daarvoor eerst onder andere vijf jaar aaneengesloten verblijven in Nederland. Omdat de Britse nationaliteit nog opgenomen stond als EU-nationaliteit in het kiezersbestand, kregen ze per ongeluk toch een stempas.

"Voor deze groep worden de stempassen ongeldig gemaakt", aldus het college van burgemeester en wethouders. "Zij ontvangen hierover deze week een brief, in het Nederlands en het Engels, met onze welgemeende verontschuldigingen voor deze fout." Verder is de Britse ambassade op de hoogte gebracht en de gemeente informeert ook de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de stembureaus, mochten de Britten toch gaan stemmen. De gemeente gaat verder uitzoeken "hoe deze vervelende situatie heeft kunnen ontstaan".