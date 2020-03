LIVE - Muisstil in de rechtszaal, officier van justitie leest namen alle slachtoffers MH17 op

Live - Verslaggever Saskia Belleman is in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Volg het MH17-proces via haar tweets onderaan dit artikel.

Tijdens het voorlezen van de namen, dat ruim een kwartier in beslag nam, was het muisstil in de rechtszaal. Een aantal nabestaanden is aanwezig in de zaal. De voorzitter van de rechtbank zei direct daarna dat „alleen stilte en bezinning” passend is.

In het vliegtuig zaten bijna 200 Nederlanders. Daarnaast waren er passagiers uit Maleisië, Australië, Indonesië, Engeland, België, Duitsland, Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland. De Maleisische bemanning bestond uit vijftien personen.

Het proces wordt uitgezonden in andere zittingszalen in het Justitieel Complex Schiphol, het perscentrum naast de rechtbank, in Nieuwegein waar veel nabestaanden samen zijn en via een livestream.

De ramp met vlucht MH17 heeft enorme gevolgen voor de nabestaanden van de slachtoffers. „Het tragische verlies van zoveel mensenlevens heeft tot reacties over de hele wereld geleid.” Dat zei de voorzitter van de rechtbank maandag bij de aanvang van de strafzaak

De voertaal van het proces is Nederlands, er zijn tolken die direct vertalen. Hoe deze zaak gaat verlopen en hoe lang het gaat duren, is moeilijk te voorspellen. De eerste dagen zullen vooral „inventariserend” van karakter zijn, vertelde de voorzitter.

Honderden journalisten zijn afgekomen op het megaproces. Zij stonden ’s ochtends vroeg al voor de deuren van het perscentrum. In de zittingszaal is plek voor een handjevol journalisten en nabestaanden.

MH17-verdachten niet aanwezig

De vier beklaagden zijn Oleg Poelatov (53), Sergej Doebinski (57), Igor Girkin (49) en Leonid Chartsjenko (48); de eerste drie zijn Russen, Chartsjenko is een Oekraïner. Geen van de vier verdachten is in de rechtbank verschenen, zoals verwacht.

Poelatov neemt een uitzonderingspositie in, omdat hij zich in het proces door twee Nederlandse advocaten laat vertegenwoordigen. Ook heeft hij een advocaat in Rusland. Deze heeft namens Poelatov laten weten dat hij de beschuldigingen ontkent.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding aan hem is uitgereikt in een Russische rechtbank en dat hij dus op de hoogte is van het proces. „Hij kiest er kennelijk voor om hier vandaag niet aanwezig te zijn”, aldus de voorzitter van de rechtbank.

De Nederlandse advocaten zijn gemachtigd om namens Poelatov het woord te voeren. De raadslieden kunnen daardoor een actieve verdediging voeren.

Het uitreiken van de dagvaarding aan de andere drie stuitte op problemen. Het Openbaar Ministerie heeft op tal van manieren geprobeerd de verdachten op de hoogte te brengen van de verdenkingen, de strafvervolging en het proces. Daarmee heeft het OM aan zijn verplichtingen voldaan.

De dagvaardingen zijn volgens de rechtbank volgens de regelen der kunst uitgebracht. Dat ze niet persoonlijk in ontvangst zijn genomen door de verdachten, is volgens de rechtbank geen probleem. Aangenomen mag worden, aldus de rechtbank, dat zij afstand hebben gedaan van hun aanwezigheidsrecht. De zaak tegen alle verdachten kan worden voortgezet.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven oostelijk Oekraïne met een zogeheten Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie veel Nederlanders.

Het neerhalen van het vliegtuig is door een groot, internationaal team (het zogeheten Joint Investigation Team MH17, het JIT) onderzocht, onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie in Nederland. Het OM legt een dossier van circa 36.000 pagina’s voor aan de rechtbank Den Haag, die met het proces is belast.

Op de aanklacht tegen het viertal zijn twee misdrijven genoteerd: het doen verongelukken van vlucht MH17, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en de moord op de 298 inzittenden van vlucht MH17. Voor beide misdrijven riskeren de verdachten de maximale gevangenisstraf: levenslang.

Voor het proces zijn veel zittingsdagen gepland, sowieso tot en met maart volgend jaar.

Ontzettend belangrijke dag

Het is een spannende dag is het voor de nabestaanden van de ramp met het MH17-vliegtuig van Malaysia Airlines. Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, arriveerde al om 07.00 uur bij de rechtbank. Volgens hem is het een „ontzettend belangrijke” dag. „De nabestaanden hebben hier 5,5 jaar op gewacht. We hopen dat nu de waarheid boven tafel komt.”

Ploeg, die zelf zijn broer, schoonzus en neef verloor bij de vliegramp, sprak de hoop uit dat alle details bekend zullen worden. „Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd, wie zijn er verantwoordelijk geweest. We hopen dat het OM zijn bewijsvoering zodanig op orde heeft dat het tot een veroordeling komt.” Ploeg heeft daar naar eigen zeggen vertrouwen in.

Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting MH17 wordt geïnterviewd door de BBC. In het Justitieel Complex Schiphol is maandag het MH17-proces van start gegaan. Ⓒ De Telegraaf

Dat de vier verdachten er hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn, is volgens Ploeg „een feit waar we mee moeten dealen.” „Dit weten we allang. Rusland mag zijn verdachten niet uitleveren, zoals zoveel landen in de wereld. Dit was te verwachten, we doen het er maar mee.”

Bijna 400 nabestaanden bijgestaan door advocaat

In het proces worden 398 nabestaanden door advocaten vertegenwoordigd. Het zogeheten rechtsbijstandsteam MH17 bestaat uit negen advocaten. Zij zijn maandag in de zittingszaal aanwezig.

Ook zal een aantal nabestaanden zal op enig moment in het proces het woord voeren. Volgens voorlopige cijfers zullen 49 nabestaanden het spreekrecht uitoefenen. 82 nabestaanden zullen een schriftelijke slachtofferverklaring aanleveren. 84 nabestaanden hebben een schadeclaim aangekondigd.

