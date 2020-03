Muisstil in rechtszaal tijdens oplezen namen slachtoffers MH17

De officier van justitie leest maandag in de rechtbank de namen van alle slachtoffers voor. Ⓒ Illustratie: Petra Urban

SCHIPHOL - Je kon een speld horen vallen in zittingszaal D tijdens het meest emotionele moment van de eerste zittingsdag in het MH17-proces tot nu toe: het noemen van alle 298 namen van de slachtoffers die omkwamen bij de ramp in Oost-Oekraïne.