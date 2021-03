Kamerleden zwaaien af: ’Dit is mijn Bevrijdingsdag’

„Afscheid nemen doet altijd pijn, maar het is ook de geboorte van een herinnering,” begint Arib. In haar inleiding leest ze een brief voor van de elfjarige Vera de Winter, die de Kamerleden een pluim geeft. „Jullie doen het supergoed. Jullie werken hard en willen allemaal het beste van Nederland. Ik ben trots op jullie,” schrijft het kind. De brief wekt ontroering en hard applaus op bij aanwezigen.

Functie elders

Arib spreekt alle Kamerleden -vanwege corona in drie groepen - persoonlijk toe, vaak met een sprekende anekdote. Van een enkeling, zoals VVD’er Roald van der Linde, was het wildste verhaal dat er van hem rondging dat hij bij een werkbezoek aan Frankfurt een taxi had genomen voor een stukje dat makkelijk te lopen was. Denk-Kamerlid Selcuk Öztürk sprak Arib direct aan op de filmpjes waarin hij andere Kamerleden aansprak op hun etnische achtergrond. „Dat heeft diepe imnpact gehad op veel collega’s en ook op mijzelf.”

69 parlementariërs nemen dinsdag afscheid van hun werkplek op het Binnenhof. Het gaat om Kamerleden die niet zijn herkozen of er zelf voor hebben gekozen weg te gaan. Daarmee verdwijnen vertrouwde gezichten uit de Kamer. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, bijvoorbeeld. Maar ook Ronald van Raak (SP), die al sinds 2006 in de Kamer zit, neemt afscheid. Als nestor in zijn groep mag hij een toespraak houden. Daarin hekelt de SP’er de Haagse nadruk op beeldvorming: „Kamerleden worden steeds meer afgerekend op beeldvorming. Niet alleen door de media, ook door hun partijen.” Hij waarschuwt nieuwkomers ervoor hun persoon niet te laten versmelten met hun positie als Kamerlid: „Daarmee doe je jezelf tekort, maar ook je zetel.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg - sinds 2007 in de Kamer keert ook niet meer terug. Zij kan het nog nauwelijks bevatten. „Het is eigenlijk nog heel druk, ik kom net uit de Eerste Kamer om een initiatiefwet te verdedigen.”

„Er is nog geen functie elders”, herhaalt ze de woorden van chroniqueur Jaïr. “Ik kom straks gierend tot stilstand.”

Haar fractiegenoot Chris van Dam heeft het er zwaar mee. Hij voerde een persoonlijke campagne om terug in de Kamer te komen, maar het mocht niet baten. Over een functie elders heeft hij nog niet nagedacht. „Eerst maar eens alles afsluiten, goed uitrusten.” Hoe dat eruit ziet, rustig aan doen? „Dat vroegen mijn dochters me laatst ook. Ik weet het zelf ook niet. Als Kamerlid sta je altijd aan.”

Pieter Omtzigt

En Lodewijk Asscher is al een tijdje weg, nadat hij zijn fractievoorzitterschap neerlegde vanwege de toeslagenaffaire, maar ook hij neemt dinsdag formeel afscheid. Asscher baalt er vooral van dat hij niet mee kan doen aan het debat met ex-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. „Ik had dat debat dolgraag zelf gedaan. Ik heb in mijn hoofd al een hele lijst met vragen voor Rutte. Maar ja. Als je weg bent, ben je weg.”

Asscher sluit niet uit dat hij ooit nog terugkomt naar Den Haag. „Wie weet.”

Joël Voordewind (CU) heeft hier ’maanden naartoe geleefd’. „Dit is mijn Bevrijdingsdag. Al wordt het natuurlijk wel afkicken, na 25 jaar” (hij was voor zijn Kamerlidmaatschap 10 jaar fractiemedewerker, red). De hectiek van het Kamerlidmaatschap gaat hij niet missen. „De gekte van dit huis ga ik niet missen. De nachtelijke debatten, de agenda die telkens wordt omgegooid.” Het vertrekkende Kamerlid steekt CDA’er Pieter Omtzigt - die met oververmoeidheid thuiszit - een hart onder de riem. „Mensen zoals hij zijn heel hard nodig in dit parlement. We zijn er om de regering te controleren, en ik denk dat de nieuwe generatie dat ook zal doen.”

Bed & breakfast

Ook Henk Krol moet afscheid nemen van zijn rol als volksvertegenwoordiger. Hij had graag nog een rondje meegedaan, maar vindt het ’helemaal niet erg’ om iets anders te gaan doen. „Ik kom eindelijk toe aan de verwezenlijking van al die leuke ideeën die ik nog heb.” Krol gaat een bed & breakfast beginnen. „Niet om den brode, maar omdat ik het leuk vind.”

Op woensdag worden de nieuwe en herkozen Kamerleden geïnstalleerd. Ze worden dan beëdigd en leggen de eed of belofte af.