Tweede Kamer door de wasstraat: Kamerleden zwaaien af

Arib spreekt alle Kamerleden persoonlijk toe, en eindigt bij elke fractie met de nestor. „Afscheid nemen doet altijd pijn, maar het is ook de geboorte van een herinnering,” begint Arib. In haar inleiding leest ze een brief voor van de elfjarige Vera de Winter, die de Kamerleden een pluim geeft. „Jullie doen het supergoed. Jullie werken hard en willen allemaal het beste van Nederland. Ik ben trots op jullie,” schrijft het kind. De brief wekt ontroering en hard applaus op bij aanwezigen.

69 parlementariërs nemen dinsdag afscheid van hun werkplek op het Binnenhof. Het gaat om Kamerleden die niet zijn herkozen of er zelf voor hebben gekozen weg te gaan. Daarmee verdwijnen vertrouwde gezichten uit de Kamer. Ronald van Raak (SP), die al sinds 2006 in de Kamer zit, neemt afscheid. Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg - sinds 2007 in de Kamer keert niet meer terug.

Ook markante figuren als Henk Krol moeten afscheid nemen van hun rol als volksvertegenwoordiger. Hij had graag nog een rondje meegedaan, maar vindt het ’helemaal niet erg’ om iets anders te gaan doen. „Ik kom eindelijk toe aan de verwezenlijking van al die leuke ideeën die ik nog heb.” Krol gaat een bed & breakfast beginnen. „Niet om den brode, maar omdat ik het leuk vind.”

Op woensdag worden de nieuwe en herkozen Kamerleden geïnstalleerd. Ze worden dan beëdigd en leggen de eed of belofte af.