Parijse winkelier verzucht: mijn ruiten al 4 keer ingegooid

„Het klimaat hier in Parijs is ongezond", verzucht Loïc-Lon Pitte.

PARIJS - Algerijnse voetbalfans hebben de overwinning in de kwartfinale van de Afrika Cup gisteravond ’gevierd’ met chaos en geweld. In Parijs werden winkeliers in de buurt van de Champs Élysées het slachtoffer van slopende fans, in Montpellier viel zelfs een dode.