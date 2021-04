’Boze telefoontjes bij Belastingdienst om toeslagenschandaal’

Exacte cijfers over hoe vaak zulke incidenten voorkomen zijn er niet. Het gaat met name om ervaringen die medewerkers met de bonden en met de Belastingdienst delen. Ze zeggen dat door al het nieuws over de kinderopvangtoeslagaffaire het gedrag van mensen tegenover de dienst is veranderd. De fouten werden gemaakt bij de afdeling toeslagen, maar medewerkers binnen de hele organisatie worden erop aangesproken.

„Het resulteert in veel ’vooringenomenheid’ bij de burger”, zegt een van de medewerkers tegen de vakbonden NCF, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF. „In elke zaak waar de Belastingdienst een ander standpunt heeft dan de belastingplichtige, wordt al snel teruggegrepen op de toeslagaffaire en wordt de behandelend invorderaar persoonlijk aangesproken op zijn of haar handelen.”

De Belastingtelefoon staat al langer bekend om de lange wachtrijen.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952 of mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl.