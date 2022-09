Brandweer redt kat uit ondergrondse container

Een vrouw wilde haar vuilniszak weggooien in een ondergrondse PMD-container toen zij gemiauw hoorde. De vrouw schakelde de brandweer in. Omdat er geen sleutel van de container beschikbaar was, hebben brandweerlieden de container met een breekijzer opengebroken. Na meerdere pogingen lukte het uiteindelijk de kat met een stok omhoog te hijsen.

De kat is meegenomen naar de brandweerkazerne. Hier zal de dierenambulance de kat ophalen en controleren of het dier gechipt is.

Hoe de kat in de ondergrondse container terecht is gekomen is niet bekend. Mogelijk is deze gedumpt, maar dit kon niet door de brandweer worden bevestigd.