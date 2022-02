Brand en explosies op grote olietanker voor kust Nigeria

Het gaat volgens Bloomberg om de Trinity Spirit, die een maximale capaciteit van 2 miljoen vaten olie heeft. Het is niet duidelijk hoeveel olie er op het moment van de brand aan boord is.

Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens het bedrijf SEPCOL, dat eigenaar is van het schip, waren er voorafgaand aan de brand tien mensen aan boord. Het schip is gebouwd in 1976.

Over de oorzaak is nog niets bekend.