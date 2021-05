Premium Binnenland

Schok om dodelijke steekpartij Rotterdam: ’Nog maar 17 jaar en zo’n lieve, rustige jongen’

De schok is groot bij bewoners van de Meester Arendstraat in Rotterdam. De straat in Rotterdam-Charlois was dinsdagochtend het toneel van een steekpartij, waarbij een 17-jarige jongen de dood vond. „Hij was alleen thuis met zijn moeder.” De grote vraag is nog welk drama zich in de woning heeft afges...