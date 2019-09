Minder geld voor drugsbestrijding

Voor de strijd tegen ondermijning en drugscriminaliteit is structureel 10 miljoen euro beschikbaar en een eenmalig ondermijningsfonds van 100 miljoen. Veel minder dan waarop bezorgde burgemeesters en de OM-top hoopten. Zo trokken maandag twaalf burgemeesters uit alle hoeken van het land aan de bel, omdat de onderwereld steeds verder in de bovenwereld dreigt te infiltreren. Ook de OM-leiding steunde die oproep.

Zij willen dat het ondermijningsfonds structureel wordt. Uit plannen van het ministerie blijkt dat de aanpak van criminele geldstromen en drugshandel voorrang krijgt in 2020. De politie krijgt er geen extra bedrag bij, blijkt uit de stukken. De 291 miljoen euro die in het regeerakkoord is toegezegd, wordt ingezet om te investeren in extra agenten. Ook wordt de nieuwe politie-cao volgend jaar voorbereid.

Rechtspraak

De rechtspraak krijgt jaarlijks 95 miljoen euro extra te besteden om achterstanden weg te werken en om doorlooptijden te verbeteren. Daardoor moeten zaken de komende jaren sneller worden afgehandeld. Dat blijkt uit de Prinsjesdagplannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bedrag is vrijgemaakt nadat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met de Raad voor de Rechtspraak. „Je recht halen, voelt pas als gerechtigheid als je niet jaren hoeft te wachten. En precies dat staat op het spel. Onze rechtspraak piept en kraakt”, aldus minister Dekker (Rechtsbescherming).

Daar moet de investering voor zorgen. „De financiële basis van de rechtspraak komt hiermee op orde”, staat in de plannen van het departement. Het geld wordt ook gebruikt om de rechtspraak te hervormen, waardoor nieuwe achterstanden moeten uitblijven. Zo moeten rechters flexibel kunnen worden ingezet in het hele land. Ook wordt een deel van het werk gedigitaliseerd, terwijl dat eerder mislukte.

Rechtsbijstand

Het is niet de enige hervorming waarmee de rechtspraak de komende tijd te maken krijgt. De gesubsidieerde rechtsbijstand gaat namelijk op de schop. De hervorming moet er voor zorgen dat er minder zaken komen en dat er vaker wordt gekozen voor een andere manier op een probleem op te lossen, zoals bemiddeling. Critici zien het vooral als bezuinigingsmaatregel, waardoor mensen met een kleine beurs moeilijker toegang krijgen tot rechtsbijstand. In 2020 gaat er 13 miljoen euro naar die hervorming. Daarnaast is er 10 miljoen beschikbaar voor informatievoorziening daarover.

Asiel

De asielsector moet het voorlopig doen met bedragen die eerder al zijn uitgetrokken. In 2020 wordt eenmalig 134 miljoen euro ingezet om asielprocedures sneller te laten verlopen en 65 miljoen structureel. „Er wordt scherper onderscheid gemaakt in de asielprocedure tussen asielzoekers die wel en niet kans maken op rechtmatig verblijf, waarna direct werk kan worden gemaakt van integratie, dan wel terugkeer. Wie wordt afgewezen moet het land verlaten”, staat in beleidsplannen. Betere afspraken met herkomstlanden moeten zorgen voor snellere terugkeer. Daar moet staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) mee aan de slag.

Volg de tweets over Prinsjesdag van parlementair verslaggever Inge Lengton.