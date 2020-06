Aantal coronapatiënten op intensive care daalt naar 116

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Op de intensive cares liggen nu nog 116 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er 38 minder dan op dinsdag. Het is de grootste daling in lange tijd. Alle ic-patiënten liggen in Nederland, niemand ligt meer in Duitsland, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.