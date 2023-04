Man beklimt Britse bergen met koelkast op de rug

Copeland uit de Engelse stad Stafford trotseerde op een dag de piek van de hoogste berg van Engeland, Schotland en Wales. De koelkast die hij al die tijd op zijn rug sjouwde, gold als verwijzing naar de last die het dragen van geestelijke gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Met zijn actie zamelde hij al duizenden euro’s in. „Het was wel een worsteling”, zei hij na afloop van de ’challenge’. „We hadden zware regenval, windsnelheden van 30-40 km/per uur terwijl we omhoog moesten. Het voelde bijna alsof iemand mij probeerde omver te duwen.”

Ⓒ MICHAEL COPELAND

Op de Ben Nevis in Schotland lag vooral de nodige sneeuw, ook de Scafell Pike in het Lake District en Snowdon in Gwynedd werden beklommen. „We bereikten de top [van Snowdon] en realiseerden ons dat we anderhalf uur hadden om weer naar beneden te gaan”, zegt Copeland tegen de Britse omroep. „Ik rende met de koelkast op mijn rug, hij bonkte tegen mijn rug. Dat was erg oncomfortabel.”