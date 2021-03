Aantal nieuwe coronabesmettingen gedaald

Zaterdag werden nog meer dan 8800 nieuwe positieve tests geturfd in een etmaal, het hoogste aantal sinds begin januari. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 51.153 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7308 nieuwe gevallen per dag.

De afgelopen vier dagen waren er telkens meer dan 7500 nieuwe positieve tests, aanzienlijk meer vergeleken met de weken daarvoor.

Meer tests

Volgens het RIVM laten meer mensen zich testen de laatste tijd, maar stijgt ook het percentage positieve tests. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn.

Rotterdam telde, net als zaterdag, de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 342 positieve tests. In Amsterdam zijn 315 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 272 besmettingen aan het licht, in Tilburg 156, gevolgd door Eindhoven met 127 positieve tests.

Afgelopen etmaal is het overlijden van vijftien coronapatiënten geregistreerd, veertien minder dan op zaterdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van bijna 16.500 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.

Toename ziekenhuispatiënten

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag voor de vierde opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2248, dat zijn er tien meer dan zaterdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive care liggen 655 coronapatiënten, twaalf meer dan een dag eerder. Het is de negende achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1593 Covid-patiënten, twee minder dan zaterdag.

Ziekenhuizen gaan in de loop van volgende week de capaciteit op intensive cares uitbreiden naar 1450 bedden. De totale capaciteit op de ic is nu 1301 bedden. De ziekenhuisorganisatie voorziet dat er de komende tijd meer coronapatiënten opgenomen gaan worden.

’Verwachten dat trend doorzet’

Het LCPS wijst erop dat de instroom en bezetting van de ziekenhuizen in de afgelopen week opnieuw zijn gestegen, beide met ongeveer 9 procent. „We verwachten dat deze trend zich in de komende week voortzet”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Door de toenemende drukte werden in het afgelopen etmaal vijftien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, onder wie vier ic-patiënten.

Kuipers wijst er ook op dat het LCPS precies een jaar geleden is opgericht. „Ik ben blij met alle support die we daarbij van VWS en Defensie gekregen hebben. Er staat een volwaardig en bestendig landelijk centrum dat niet meer is weg te denken in deze crisistijd. Zonder landelijke spreiding zou Covid-19 nog meer schade hebben berokkend”, aldus Kuipers.