Duitse Bondsdag akkoord met makkelijke komst opgeleide migranten

Ⓒ ANP

BERLIJN - De Duitse Bondsdag is in meerderheid akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het voor opgeleide mensen eenvoudiger moet maken tot de Duitse arbeidsmarkt te worden toegelaten. De Bondsrepubliek kampt in veel beroepsgroepen met een nijpend tekort aan werknemers.