Zes lichamen gevonden in moeras in Quebec

Wat er zich heeft afgespeeld, weet de politie momenteel nog niet. Ze vonden donderdag omstreeks 17.00 uur zes lichamen in een moerassig gebied in Quebec, vlakbij de grens met New York. Wie de zes personen zijn en hoe ze in het moeras terecht zijn gekomen is nog niet duidelijk.

Mogelijk gaat het om migranten die de grens probeerden over te steken naar Canada. Maar ook de doodsoorzaak werd momenteel nog niet vastgesteld.

De lokale politie rapporteerde afgelopen maand al een stijging in het aantal ongedocumenteerde migranten via land en waterwegen. Volgens de verklaring moesten sommige vluchtelingen in het ziekenhuis worden opgenomen.