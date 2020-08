’Herrieregel is desastreus voor de bouw’

Bouwen! Bouwen! Bouwen! Het credo van kabinet-Rutte III in de strijd tegen een schreeuwend tekort aan woningen. Maar door juridische stikstofproblemen en de PFAS-malaise lijkt Den Haag het tegenovergestelde te bereiken. Het einde is nog niet in zicht: een nieuwe manier van geluid berekenen dreigt de huizenbouw lam te leggen.