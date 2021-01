‘Italië verbaasd over traag vaccinatietempo Nederland’

Italië begint zich stukje bij beetje te herpakken nadat het dit voorjaar zwaar werd getroffen door het coronavirus. Is die wond al geheeld? En hoe staat het vaccineren ervoor in het land waar corona voet aan de grond kreeg in Europa? In de podcast ‘Over hoop’ blikt correspondent Maarten van Aalderen terug op een surrealistische periode en vertelt hij hoe het er nu voor staat in het Zuid-Europese land.