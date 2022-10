Danny (32) loopt ’in vlaag van verstandsverbijstering’ 170 km om zijn favoriete band te bezoeken

Cultuur

Blink-182 met Tom DeLonge naar Ziggo Dome

De Amerikaanse punkrockband Blink-182 komt naar Nederland. Op 8 oktober volgend jaar treedt de groep op in de Amsterdamse Ziggo Dome, meldt concertorganisator MOJO dinsdag. Ook is gitarist en zanger Tom DeLonge weer terug, nadat hij de groep in 2015 had verlaten.