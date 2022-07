Man opgepakt voor verduisteren van 2,8 miljoen euro

De man heeft jarenlang stelselmatig geld verduisterd in zijn functie als hoofd van financiële afdelingen in Nederland en België. Hij maakte onder meer geld van bedrijfsrekeningen over naar andere rekeningen. Met dat geld zou hij er „een zeer luxe levensstijl” op nahouden en zijn hypotheek aflossen, aldus de FIOD. Bij welk bedrijf hij werkzaam was, is niet bekendgemaakt.

Naast een woning in Elburg, heeft de FIOD ook een reactiewoningen in Nunspeet en Vierhouten doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op een wijncollectie, administratie en andere gegevens.

De FIOD laat weten een strafrechtelijk onderzoek te zijn gestart naar de man.