Coronawoede: man dreigt met steekwapen in supermarkt

Volgens de politie hield de man zich niet aan de coronaregels toen hij in de rij stond voor de kassa. Toen iemand hem daarop aansprak, bedreigde de verdachte die persoon met een steekwapen.

De verdachte was niet meer in de supermarkt aanwezig toen agenten arriveerden. Maar op camerabeelden van de supermarkt kwam de verdachte duidelijk in beeld. Met behulp van die beelden kon de verdachte na een zoekactie in de omgeving worden aangehouden.

De verdachte zit vast op het bureau en zal worden verhoord.

