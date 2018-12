Leger Irak rukt op bij Kirkuk

„De strijdkrachten gaan verder met hun opmars”, aldus een verklaring. De Koerdische autoriteiten hebben de terreinwinst van de Iraakse strijdkrachten nog niet bevestigd, maar volgens de Koerdische zender Rudaw hebben Peshmerga-strijders hun posities ten zuiden van de stad verlaten.

De Iraakse staatstelevisie berichtte eerder dat premier Haider al-Abadi zijn manschappen bevel heeft gegeven de veiligheid in Kirkuk te waarborgen in samenwerking met de Koerdische Peshmerga. Grote gebieden rond de stad zouden „zonder confrontatie” in handen van het leger zijn gevallen.

Er zijn officieel nog geen gevechten gemeld, maar lokale Iraakse media citeren een Koerdische vertegenwoordiger die zegt dat zeven voertuigen van een sjiitische militie zijn vernietigd door Peshmerga. Ook zendt een lokaal tv-station beelden uit van beschietingen ten zuiden van Kirkuk.

De afgelopen dagen waren duizenden Koerdische strijders naar Kirkuk gestuurd. Zij moesten een mogelijke aanval van het Iraakse regeringsleger afwenden.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet weten „zeer bezorgd” te zijn over berichten over gewapende confrontaties. Het Pentagon heeft Iraakse en Koerdische troepen opgeroepen „acties te vermijden die leiden tot escalatie”, de eenheid te bewaren en zich te concentreren op de gezamenlijke strijd tegen terreurbeweging IS.

De stad Kirkuk lig bijna 250 kilometer ten noorden van Bagdad in een streek die al heel lang door verschillende bevolkingsgroepen wordt bewoond. Zo wonen er onder anderen Iraakse Turken (ook Turkmenen genoemd), Koerden en Arabieren.

Koerdische strijders namen de stad in 2014 in toen Iraakse troepen zich er terugtrokken tijdens de opmars van de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De Koerden claimen nu dat Kirkuk deel is van de autonome Koerdische regio, maar Bagdad en Ankara bestrijden dat fel.