SGP-leider waarschuwt voor te grootse plannen om vertrouwen burger te herstellen

In de kabinetsformatie speelt het vertrouwen in de overheid na de toeslagenaffaire een centrale rol. In die affaire werden duizenden mensen de dupe van de op hol geslagen jacht op fraudeurs door de Belastingdienst. Het nu demissionaire kabinet werkte Kamerleden die openheid wilden over de kwestie tegen.

Van der Staaij vreest een „wildgroei aan initiatieven, instanties en loketten, die ondanks goede bedoelingen, uiteindelijk de burger meer in een doolhof leiden.” Hij pleitte in zijn toespraak voor de menselijke maat en een „dienstbare en bescheiden overheid die de burger niet overvraagt.”

Samenwerking partijen

Hij verwacht dat de formatie nog wel even zal duren. Dat de focus op de inhoud ligt, zal niet betekenen dat de zaak in een stroomversnelling komt, denkt hij. Het komt neer op de politieke wil van de hoofdrolspelers om met andere partijen te gaan samenwerken en „daar zit het nog behoorlijk vast.”

Eerder deze week zei D66-leider Sigrid Kaag dat ze hoopt dat er voor de zomer een kabinet zal zijn. Informateur Mariëtte Hamer is een week aan de slag. Ze gaat volgende week met groepjes partijen spreken. Het is de bedoeling dat ze op 6 juni verslag uitbrengt, maar Hamer heeft ook gezegd dat die datum niet in beton gegoten is.