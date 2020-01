Opnieuw bombrief aangetroffen in Amsterdam

De verdachte envelop werd rond 13.07 uur aangetroffen in het postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg.

Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat deze brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen.

De politie bevestigt aan De Telegraaf dat het verdachte pakketje er net zo uitzag als de bombrieven die in december werden aangetroffen.

Deze foto verspreidde de politie eerder al. Ⓒ Politie

De recherche neemt de vondst van deze bombrief mee in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

Sinds kerst zijn er zeker achttien poststukken verstuurd door vermoedelijk dezelfde dader of dadergroep. In zes gevallen betrof het een poststuk met een bom erin, tien keer ging het om een waarschuwingsbrief en tweemaal werd in een postsorteercentrum een verbrand poststuk aangetroffen. Mogelijk beschadigd door een explosie.

