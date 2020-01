Zevende bombrief, nu in Amsterdam

Het gaat om inmiddels de zevende bombrief. De brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zegt een woordvoerder. De kracht zou even sterk zijn geweest als die van de eerder aangetroffen bombrieven. De inhoud is onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De recherche neemt de vondst van deze bombrief mee in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

Deze foto verspreidde de politie eerder al. Ⓒ Politie

De brief werd herkend aan dezelfde verdikking die eerdere brieven ook hadden. Een adressticker van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender ontbrak, maar heeft er waarschijnlijk wel opgezeten. Eerdere brieven hadden wel een dergelijke sticker. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop.

Bekijk ook: Waarschuwingsbrieven afgegeven bij twee bedrijven in Amsterdam

In totaal zijn er tien waarschuwingsbrieven en zeven bombrieven verstuurd. De bombrieven kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het CIB, dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. Afgelopen zondag werden nog twee bombrieven onschadelijk gemaakt in een postsorteercentrum in Rotterdam.

Ook een ander bedrijf, gevestigd in het centrum van Amsterdam, heeft onlangs een waarschuwingsbrief ontvangen. Maar tot dusver is er geen bombrief bestemd voor dit bedrijf aangetroffen, aldus de politie.

Er zijn volgens de politie nog geen aanwijzingen die leiden naar een dader. Over de inhoud van de waarschuwingsbrieven kan de politie niets zeggen.

Bekijk ook: Wachten op cruciale fout in bombriefzaak