Geregeld zonneschijn, maar het blijft fris deze week

Het weerbeeld laat de komende dagen veel bewolking zien, met hier en daar wat regen. Maandag breekt nog geregeld de zon door. Maar door een krachtige noordwestenwind kan het, zeker langs de kust, aanvoelen als 1 of 2 graden.

Vanavond blijft het droog, maar raakt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolkt. Voor de bewolking uit kan het kwik in het oosten en zuidoosten dalen richting het vriespunt.

Ⓒ sjef kenniphaas

Morgenochtend is het bewolkt en vooral in het oosten en zuiden is volgens Weeronline nog kans op een spat motregen. „In de rest van het land is het op een lokaal spatje na droog. De wind is matig, aan zee vrij krachtig, en waait uit het westen tot zuidwesten.”

Zacht voor de tijd van het jaar

Morgenmiddag neemt juist in het noordelijke gedeelte van het land de kans op lichte regen toe en is het in het zuiden vaker droog. In het midden en oosten van het land kan het soms een beetje spetteren. De beste kansen voor wat zonneschijn zijn voor de westelijke kustgebieden. Met 10 of 11 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld komt de middagtemperatuur begin februari uit rond 6 graden.

Woensdag lijkt het weerbeeld op veel plekken sterk op dat van morgen. Het is bewolkt met soms een beetje motregen en het wordt 10 of 11 graden. De beste kansen op wat zonneschijn zijn woensdag voor het zuiden van Nederland. In het noorden en noordoosten van het land verloopt de dag het natst.

Frisjes

Vanaf donderdag wordt het wat kouder met maxima rond 6 graden en vanaf vrijdag minima rond het vriespunt.

Vrijdag en komend weekend is het ’licht wisselvallig met een enkele, soms winterse, bui’. „Veel vaker is het droog en de zon zien we regelmatig. Met maxima van 5 tot 7 graden en minima rond het vriespunt is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar”, aldus het weerstation.