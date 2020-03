Verpleegkundigen zingen lied voor stervende man (67)

De 67-jarige Ruud lag de afgelopen tijd op de intensive care. Hij overleed in de nacht van woensdag op donderdag.

Toen hij nog gezond was, zong hij ’graag een Limburgs mopje tijdens carnaval’. Dat was het ziekenhuispersoneel niet ontgaan. Zoon Melvin kreeg vrijdag nog een video toegestuurd, waarop te zien is hoe verpleegkundigen van het ziekenhuis in zijn laatste dagen het Limburgse volkslied voor Ruud zongen. „Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord”, is te horen.

„Vreselijk, zo mooi. Ik heb alleen maar staan huilen. Nog steeds trouwens”, reageert zoon Melvin tegenover RTL Nieuws.

Bekijk de video. Tekst loopt verder.

De klachten van Ruud begonnen op 28 februari al. Maar dat het om corona ging, kon hij nog niet bevroeden. „Hij heeft er eigenlijk te lang mee rondgelopen, tot het echt niet meer ging. Hij had koorts, moest veel hoesten, kreeg uitvalverschijnselen.”

’Echt gevochten’

Pas drie weken later, op 18 maart, werd Melvins vader opgenomen. „Een dag later werd hij positief getest. Dat kwam als een mokerslag binnen. Vooral omdat we wisten: als hij naar de intensive care zou moeten, zou hij het niet overleven.” Ruud had een medische geschiedenis.

„Mijn vader heeft echt gevochten tegen die ziekte. Hij kreeg soms zo weinig lucht, zijn zuurstofgehalte in zijn bloed was zo laag. Hij belde mij donderdag op om te zeggen dat het echt niet meer ging, dat hij het op ging geven. Dat ging door merg en been.”