Meer laadstress en goed plannen vereist Een caravan achter een elektrische auto is nog een uitdaging

Door Remco Slump

De Hyundai Ioniq 5 is nu ook leverbaar met een trekhaak. Ⓒ Hyundai

Amsterdam - De klimaatkogel is door de kerk: vanaf 2035 mogen er in Europa geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht. Voor kampeerders is dat slikken, want als je nu met een elektrische auto en caravan naar Zuid-Frankrijk rijdt, sta je om de haverklap bij de laadpaal. Waar je de aanhanger ook nog iedere keer zal moeten afkoppelen...