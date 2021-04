WHO: meer coronavaccinaties in Europa dan besmettingen

Directeur Hans Kluge zei donderdag dat 462 dagen geleden de eerste coronagevallen zijn vastgesteld in Europa. Sindsdien heeft volgens de WHO 5,5 procent van de bevolking het virus opgelopen, terwijl 7 procent van de Europeanen inmiddels volledig is gevaccineerd.

De WHO rekent meer dan vijftig landen tot Europa. Het gaat om EU-lidstaten als Nederland, maar ook om landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-Azië. In de regio zijn ongeveer 51 miljoen besmettingen geregistreerd, waarvan bijna 1,37 miljoen in de afgelopen week.

Kluge stelde dat in totaal ongeveer 215 miljoen vaccindoses zijn toegediend in Europa. Zo’n 16 procent van de bevolking zou tenminste één dosis hebben gehad. Van de meeste coronavaccins worden twee doses toegediend voor maximale bescherming.