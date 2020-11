Ravage door vuurwerk in brievenbus Utrechtse woning

Volgens de politie schrokken de bewoners rond 02.00 uur wakker van een harde knal. Overal in huis, van de begane grond tot de zolder, lag glas en was schade aangericht. De keuken is ontzet, een trapleuning is losgeslagen en ruiten zijn gesneuveld. Niemand is door de explosie gewond geraakt.

De recherche vraagt getuigen en mensen die een idee hebben wie er achter deze explosie zou kunnen zitten, om zich te melden.

