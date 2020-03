’Vergunning nodig voor weidegang’

De rechtszaak in Zwolle draait om de eis van Vollenbroek dat de provincie handhavend optreedt tegen één specifieke boer in Overijssel. In de ogen van de bekende milieustrijder, die eerder slaagde in het torpederen van het stikstofbeleid, heeft de melkveehouder geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet en moet de provincie hem daarom beletten zijn koeien buiten te laten lopen.

De uitspraak kan grote consequenties hebben, waarschuwt woordvoerder Johannes Dolislager van LTO Noord. „Als de rechter in het voordeel beslist van de MOB, komen duizenden boerenbedrijven in de knel te zitten.” Melkveehouders zouden hun koeien in de lente dan binnen moeten houden. Akkerbouwers kunnen mogelijk geen mest meer uitrijden op hun akkers.

„Onze inzet is dat de provincie erkent dat er een vergunning nodig is voor beweiding, bemesting en emissies van dieren in de stallen”, verklaart Vollenbroek. Volgens hem volgt die plicht uit de uitspraak van de Raad van State in de eerdere stikstofuitspraak in mei. „Zo werkt het in de industrie ook. Je hebt een vergunning nodig voor alle facetten van je onderneming.”

De provincie Overijssel legde het verzoek tot handhaving echter naast zich neer. Ten eerste gaf minister Schouten (Landbouw) al aan dat zij geen vergunningsplicht wil voor beweiden en bemesten. Ook de commissie-Remkes, die zich buigt over een oplossing voor de stikstofcrisis, toonde zich geen voorstander. Overijssel stelt dat ze de landelijke regelgeving wil afwachten.

’Speelbal’

Volgens LTO Noord probeert de milieuorganisatie via de rechter alsnog haar gelijk te halen. Dolislager: „Deze boer is willekeurig gekozen door MOB. Hij is de speelbal in een juridisch steekspel tussen Vollenbroek en de minister. Het is ongehoord dat het op deze manier wordt gespeeld. Hier liggen mensen ’s nachts wakker van.”

De boerenorganisatie vreest dat een vergunningsplicht voor weidegang en bemesting een bureaucratische rompslomp veroorzaakt. Vollenbroek stelt in een reactie dat het zijn bedoeling zeker niet is om koeien op stal te houden. „Maar we moeten het wel netjes geregeld hebben.”