Kritiek op miljardenclaim Ollongren: ’Ze heeft de problemen niet in haar regeerperiode opgelost’

„Het woningtekort is 279.000 woningen in Nederland”, sombert VVD-Kamerlid Koerhuis. Volgens de liberaal moet er meer worden gebouwd en kan demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) meer gas geven als het om woningbouw gaat in bijvoorbeeld Flevoland. „Die provincie heeft op mijn initiatief grote bouwlocaties voor bijna 150.000 woningen en een IJmeerbrug in kaart gebracht. Donderdag is er een debat over bouwen. De rem moet eraf.”

De landelijke overheid moet 20 miljard euro investeren om een groot woningbouwprogramma van de grond te krijgen. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Ollongren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder hamerden D66 en het CDA ook al op flink investeren in woningbouw. D66 wil voor 2030 een miljoen woningen bouwen, al heeft de eigen minister de afgelopen vier jaar moeten toezien hoe het tekort er nog altijd is.

Niet te spreken over brief Ollongren

PvdA-Kamerlid Nijboer is niet te spreken over de brief van Ollongren aan de Tweede Kamer, waarin ze schetst dat er 20 miljard euro nodig is. „Bijzondere vertoning. Na ministers van Defensie, Onderwijs, I&W komt de minister van Binnenlandse Zaken met een miljardenclaim voor de problemen die zij in haar regeerperiode niet heeft opgelost.”

Woensdag wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het woningtekort, donderdag volgt een debat over het onderwerp.