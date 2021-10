Verwaarloosde tijger Tsezar van ’Oekraïense privéclub’ naar Friese opvang

Binnenland

Dolfijn gespot in Oosterschelde moet zelf weg terugvinden

De dolfijn die in ieder geval al twee dagen in de Oosterschelde in Zeeland zwemt, moet zelf proberen de weg terug te vinden naar de Noordzee. SOS Dolfijn, die het dier sinds zondag in de gaten houdt, zegt dat het erg moeilijk wordt om de dolfijn te begeleiden en zo weer terug door de waterkering naa...