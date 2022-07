Oorlog in Oekraïne Dag 140 van de invasie LIVE | Turkije meldt succes in graangesprekken Rusland en Oekraïne

Door Redactie/ANP Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zo’n vierenhalve maand. In de nacht van maandag op dinsdag is Oekraïne naar eigen zeggen een tegenoffensief begonnen in het door Rusland bezette Cherson. Volgens de Russen zijn daarbij woningen, een ziekenhuis en een opslagplaats met salpeterzuur getroffen en zijn zeker zeven doden en tientallen gewonden gevallen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.