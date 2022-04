OM eist 1,5 jaar cel tegen psychiatrisch patiënt (61) na fatale aanrijding op fietspad

Psychiatrisch patiënt Z. bezocht op 27 juli zijn vader vlak bij de Noordlandseweg in ’s-Gravenzande. Zelf verbleef hij in ggz-instelling Parnassia vanwege schizofrenie en autisme. „Ik wilde in mijn eigen kamertje slapen, maar mijn vader wilde dat ik naar mijn eigen huis ging.”

Toen zijn zoon op de ramen bonkte, alarmeerde zijn vader de politie. Toen de „geïrriteerde” Z. sirenes hoorde, besloot hij naar huis te rijden. Met beslagen autoruiten draaide de 61-jarige Hagenaar het fietspad op om te ontkomen. Enkele tientallen meters verder stond een politiewagen. Een agent naast de dienstauto gaf een stopteken en het bord ’Stop, politie’ knipperde.

Volgens Z. zag hij de auto, maar niet de politievrouw of de tekst. Met een snelheid van 20 kilometer per uur reed hij om de wagen heen. Z: „Ik moest toch naar huis toe en kon er omheen draaien. Toen koos ik voor de linkerkant. Oliedom, want rechts kon ik zo de weg op. Ik had slimmer moeten wezen.”

’We haten je, je bent een monster’

Daarna volgde een frontale botsing op het fietspad met de 51-jarige vrouw uit Hoek van Holland. Hoewel de verlichting op haar scooter brandde, zou Z. die niet hebben gezien. De vrouw werd tientallen meters meegesleurd. Drie dagen na het ernstige ongeval overleed het slachtoffer aan haar verwondingen. „Het spijt me van dat ongeluk. Het had nooit hoeven gebeuren”, zei Z.

Een zoon van het slachtoffer noemde de Hagenaar in zijn slachtofferverklaring een „laffe moordenaar.” „Verward, het zal best. Straf deze man hard voor mijn moeder”, zei hij.

Een zus sprak van een „horrorfilm.” „Ze zeggen dat je ziek bent, maar daar kan ik niks mee. Als dat zo is, dan hebben het systeem en je omgeving gefaald. Ze hadden jou geen rijbewijs mogen geven. We haten je uit het diepst van ons hart. Je bent een monster.”

Geen ziektebesef

Volgens het OM deed Z. er alles aan om aan de politie te ontkomen. „Hij nam op de koop toe dat hij anderen in gevaar bracht en maakte stuk voor stuk verkeerde keuzes. Roekeloos rijgedrag.”

Door de ernstig psychiatrische stoornis van Z., die medicatie weigert en „geen ziektebesef” heeft, vond de officier van justitie tbs met dwang noodzakelijk. „Hij is een gevaar.”

Behalve behandeling vroeg de aanklager ook om 1,5 jaar cel en twee keer vijf jaar rijontzegging.

Uitspraak op 21 april.