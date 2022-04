Premium Het beste van De Telegraaf

Eis: 1,5 jaar cel en tbs Psychiatrisch patiënt Bram Z. reed bloemiste (51) dood: ’Jij bent een monster’

Den Haag - Tegen het verkeer in, met beslagen ruiten en over het fietspad. Woedend vertrok de inmiddels 61-jarige Bram Z. in de avond van 27 juli 2021 bij zijn vader in het Westlandse ’s-Gravenhage. De psychiatrische patiënt Z. reed zo eerst bijna over een door zijn vader opgetrommelde agente, die hem een stopteken gaf, heen. Niet veel later kwam de zeer geliefde bloemiste Janet (51), die met haar scooter over het fietspad reed, onder de wielen terecht van de Toyota Yaris.