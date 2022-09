Woede om wegsturen sporters voor opvang asielzoekers

Binnenland

Gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners zo goed als vol

Gemeenten hebben nauwelijks nog plaats om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In totaal hebben ze nog ongeveer 1500 bedden over, gemiddeld vier tot vijf per gemeente. Dat is het laagste aantal sinds begin maart, toen de oorlog in Oekraïne net was uitgebroken en de vluchtelingenstroom nog op gan...