Toeslagenouders krijgen ’persoonlijke’ excuses Rutte

Dat zegt de staatssecretaris in een video op Twitter: „Als je iets fout doet, dan moet je excuses aanbieden. Niet alleen in een videobericht, maar ook zwart op wit op papier.”

Een eerste groep van 200 ouders kan de komende tijd daarom een brief verwachten van Van Huffelen en Rutte. „Hierin schrijven we dat u geen fraudeur bent en dat wij fouten hebben gemaakt in onze manier van werken bij de kinderopvangtoeslag”, zegt de staatssecretaris.

Leed

„We hebben veel leed veroorzaakt. We hebben veel ouders boos gemaakt. We hebben ons als een onbetrouwbare overheid gedragen, met alle gevolgen van dien”, vertelt Van Huffelen. „Daar horen ook excuses bij. Daar hoort ook een verklaring bij dat u geen fraudeur bent.”

„Met de compensatie, met de kwijtschelding van schulden en met deze brief halen we het door ons aangerichte leed niet weg”, weet de staatssecretaris. „Maar het kan u wel helpen, hopen we, met de opbouw van een nieuw leven.”