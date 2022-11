Dodental aardverschuiving Italiaans eiland Ischia loopt verder op

Talrijke reddingswerkers zoeken verder naar de vermisten. Ze maken daarbij onder meer gebruik van drones. Ook zoeken duikers naar mensen tussen alle modder die de zee in is gestroomd. De kracht van de stromen was zo groot dat ook auto’s en delen van gebouwen de zee in zijn gesleurd.

Twee bussen zijn bedolven door de modderstroom. Ⓒ REUTERS

De regering in Rome heeft de noodtoestand voor Ischia uitgeroepen. Door de modderstromen en de harde wind is het eiland moeilijk begaanbaar.

Zaterdag was al bevestigd dat de 31-jarige Eleonora om het leven was gekomen, die een winkel had op het eiland. Zondag vonden de reddingswerkers zes andere slachtoffers, onder wie een jong meisje dat volgens de hulpdiensten 5 of 6 jaar oud was.

Het kleine maar dichtbevolkte Ischia ligt voor de kust van Napels. De aardverschuiving ontstond door plotselinge hevige regenval bij de stad Casamicciola. Zeker tien gebouwen zijn ingestort en honderd mensen kwamen vast te zitten. Nog eens tweehonderd mensen kregen het advies om te evacueren omdat ook in hun buurt instortingsgevaar was.